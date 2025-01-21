وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه مُسيّرات الاحتلال في أجواء بلدة قباطية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 20:50

وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يطلقون النار تجاه مُسيّرات الاحتلال في أجواء بلدة قباطية جنوب جنين

منذ 37 mins 21 January، 2025
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