نواف سلام : الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 20:48

نواف سلام : الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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