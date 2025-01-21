هاليفي:أتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل “الجيش” في الدفاع عن الإسرائيليين في 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 20:48

هاليفي:أتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل “الجيش” في الدفاع عن الإسرائيليين في 7 أكتوبر

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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