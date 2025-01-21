اعلام العدو: “الكنيست” يقرّ قانوناً بتجريم إنكار أحداث 7 أكتوبر وتجريم الدفاع عن حماس أو التعاطف والتضامن معها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 20:48

اعلام العدو: “الكنيست” يقرّ قانوناً بتجريم إنكار أحداث 7 أكتوبر وتجريم الدفاع عن حماس أو التعاطف والتضامن معها

منذ 2 ساعة 21 January، 2025
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