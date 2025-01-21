القناة 13 العبرية: سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 17:04

القناة 13 العبرية: سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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