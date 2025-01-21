ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء الرقابة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية على الشعب الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 02:12

ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء الرقابة التي تفرضها الحكومة الفيدرالية على الشعب الأمريكي

منذ 30 mins 21 January، 2025
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