ترامب: سننسحب بشكل فوري من اتفاق باريس للمناخ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 02:12

ترامب: سننسحب بشكل فوري من اتفاق باريس للمناخ

منذ 32 mins 21 January، 2025
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