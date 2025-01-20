في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الدفاع المدني بغزة يعلن انتشال جثامين 58 شهيداً من مدينة رفح ليرتفع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المدينة إلى 137شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 22:18

في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الدفاع المدني بغزة يعلن انتشال جثامين 58 شهيداً من مدينة رفح ليرتفع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المدينة إلى 137شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

منذ 43 mins 20 January، 2025
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