المديرية العامة للأمن العام اللبناني تحذر المواطنين من التفاعل مع صفحة على منصة فايسبوك تسمّى “سوا sawa” لترجيحها أنها تتبع للموساد الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 15:24

المديرية العامة للأمن العام اللبناني تحذر المواطنين من التفاعل مع صفحة على منصة فايسبوك تسمّى “سوا sawa” لترجيحها أنها تتبع للموساد الإسرائيلي

منذ 57 mins 20 January، 2025
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