وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 إلى 47,035 شهيداً و111,091 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 15:24

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول 2023 إلى 47,035 شهيداً و111,091 جريحاً

منذ 1 ساعة 20 January، 2025
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