مراسل المنار: دبابات العدو وجرافاته تقطع طريق وادي السلوقي بين مفرق بني قبريخا بالسواتر الترابية وإحدى الدبابات تتمركز في بلدة طلوسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2025 - 12:42

مراسل المنار: دبابات العدو وجرافاته تقطع طريق وادي السلوقي بين مفرق بني قبريخا بالسواتر الترابية وإحدى الدبابات تتمركز في بلدة طلوسة

منذ 1 ساعة 20 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة