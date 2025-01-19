عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية تبدأ الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2025 - 14:12

عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية تبدأ الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

منذ 15 mins 19 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة