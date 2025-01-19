القناة 12 العبرية: لواء ناحل يغادر قطاع غزة بعد أن قاتل هناك لأكثر من عام وفقد 67 من مقاتليه خلال المعارك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 14:12

القناة 12 العبرية: لواء ناحل يغادر قطاع غزة بعد أن قاتل هناك لأكثر من عام وفقد 67 من مقاتليه خلال المعارك

منذ 1 ساعة 19 January، 2025
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