جيش الاحتلال الاسرائيلي: نواصل هجماتنا على عدة أهداف في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 09:36

جيش الاحتلال الاسرائيلي: نواصل هجماتنا على عدة أهداف في قطاع غزة

منذ 25 mins 19 January، 2025
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