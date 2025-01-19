“قناة 11” العبرية: صندوق “هند رجب” يقدّم طلب اعتقال بحق جندي من لواء “جفعاتي” يقضي إجازة في إسبانيا لارتكابه جرائم حرب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 01:52

“قناة 11” العبرية: صندوق “هند رجب” يقدّم طلب اعتقال بحق جندي من لواء “جفعاتي” يقضي إجازة في إسبانيا لارتكابه جرائم حرب في غزة

منذ 1 ساعة 19 January، 2025
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