حماس: تزامن عملية تل أبيب مع انتصار شعبنا وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 19:44

حماس: تزامن عملية تل أبيب مع انتصار شعبنا وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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