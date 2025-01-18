حماس: نزف منفذ العملية شهيدنا المجاهد صلاح يحيى (19 عاماً) من طولكرم، والذي أقدم على طعن مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 19:44

حماس: نزف منفذ العملية شهيدنا المجاهد صلاح يحيى (19 عاماً) من طولكرم، والذي أقدم على طعن مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع “تل أبيب”

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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