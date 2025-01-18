زياد النخالة: ننحني جميعا أمام تضحيات شعبنا وعلى رأسها القائد المجاهد إسماعيل هنية والقائد يحيى السنوار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 19:44

زياد النخالة: ننحني جميعا أمام تضحيات شعبنا وعلى رأسها القائد المجاهد إسماعيل هنية والقائد يحيى السنوار

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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