غوتيريش للرئيس عون: سنبذل كل ما في وسعنا لتأمين انسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب ضمن المهلة المحددة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 13:34

غوتيريش للرئيس عون: سنبذل كل ما في وسعنا لتأمين انسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب ضمن المهلة المحددة

منذ 53 mins 18 January، 2025
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