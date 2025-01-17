هيئة شؤون الأسرى والمحررين: لا نثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 20:36

هيئة شؤون الأسرى والمحررين: لا نثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه

منذ 19 mins 17 January، 2025
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