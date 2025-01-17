رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام : أبلغت الرئيس الفرنسي أنه لا يجب أن يتأخر الانسحاب الإسرائيلي ولو ساعة واحدة لأن ذلك يهدد استقرار البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 17 2025 - 19:04

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام : أبلغت الرئيس الفرنسي أنه لا يجب أن يتأخر الانسحاب الإسرائيلي ولو ساعة واحدة لأن ذلك يهدد استقرار البلاد

منذ 18 mins 17 January، 2025
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