القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية هاجمت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 15:58

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية هاجمت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة

منذ 33 mins 17 January، 2025
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