سلام: لدي تصور اولي لشكل الحكومة وسألتقي رئيس الجمهورية وسأضعه في الاجواء وسألتقي الرئيس بري غداً وبعد غد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 14:26

سلام: لدي تصور اولي لشكل الحكومة وسألتقي رئيس الجمهورية وسأضعه في الاجواء وسألتقي الرئيس بري غداً وبعد غد

منذ 50 mins 17 January، 2025
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