وصول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام للقاء الرئيس نبيه بري في عين التينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 12:54

وصول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام للقاء الرئيس نبيه بري في عين التينة

منذ 22 mins 17 January، 2025
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