جون كيربي لــ سي إن إن: لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 02:06

جون كيربي لــ سي إن إن: لا نرى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن السكة في هذه المرحلة

منذ 24 mins 17 January، 2025
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