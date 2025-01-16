الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 16:50

الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة

منذ 7 mins 16 January، 2025
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