أحمد الشرع (الجولاني): سوريا ملتزمة وجاهزة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 16:50

أحمد الشرع (الجولاني): سوريا ملتزمة وجاهزة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة

منذ 30 mins 16 January، 2025
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