22 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 06:54

22 شهيدا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 14 mins 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة