وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي أسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 06:54

وزارة الدفاع الروسية: الدفاع الجوي أسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وتامبوف خلال الليل

منذ 17 mins 15 January، 2025
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