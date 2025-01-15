حماس: ننعى شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 06:52

حماس: ننعى شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة

منذ 31 mins 15 January، 2025
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