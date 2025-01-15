حماس: تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 06:52

حماس: تصاعد عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية وما شهدناه من قصف جوي على مخيم جنين لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الباسلة التي لا يرهبها بطش الاحتلال

منذ 31 mins 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة