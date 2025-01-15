جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ومنطقة الصفطاوي شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 02:14

جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ومنطقة الصفطاوي شمال غزة

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة