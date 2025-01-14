القناة 14 العبرية: أحد أهداف القصف الإسرائيلي مسؤول كبير بالفصائل المسلحة في محافظة جنين بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 23:10

القناة 14 العبرية: أحد أهداف القصف الإسرائيلي مسؤول كبير بالفصائل المسلحة في محافظة جنين بالضفة الغربية

منذ 12 mins 14 January، 2025
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