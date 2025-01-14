عون: إذا انكسر مكوّن ينكسر لبنان بأسره وما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت إلى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 15:28

عون: إذا انكسر مكوّن ينكسر لبنان بأسره وما حصل بالأمس عملية ديمقراطية أوصلت إلى نتيجة معينة والمصلحة العامة هي الأهم

منذ 12 mins 14 January، 2025
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