قيادة الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرود يحمر – البقاع الغربي ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 15:26

قيادة الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرود يحمر – البقاع الغربي ما بين الساعة 14.30 والساعة 17.00

منذ 18 mins 14 January، 2025
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