طيران كواد كابتر يطلق نيرانها تجاه المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 15:26

طيران كواد كابتر يطلق نيرانها تجاه المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزّة

منذ 29 mins 14 January، 2025
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