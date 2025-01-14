الدفاع المدني في غزة: 4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف العدو على منزل لعائلة أبو الشعر بمنطقة الدرج شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 10:50

الدفاع المدني في غزة: 4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف العدو على منزل لعائلة أبو الشعر بمنطقة الدرج شرقي مدينة غزة

منذ 35 mins 14 January، 2025
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