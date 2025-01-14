مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي تطلق رشقات رشاشة أثناء توغلها بين منازل الحي الغربي في بلدة ميس الجبل لليوم الثاني على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 10:50

مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي تطلق رشقات رشاشة أثناء توغلها بين منازل الحي الغربي في بلدة ميس الجبل لليوم الثاني على التوالي

منذ 36 mins 14 January، 2025
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