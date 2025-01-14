العميد سريع: تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:44

العميد سريع: تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ومعها أبناء الشعب اليمني العظيم لن تتخلى عن تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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