العميد يحيى سريع: نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 07:44

العميد يحيى سريع: نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”

منذ 1 ساعة 14 January، 2025
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