مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متعددة في مدينة رفح جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2025 - 00:02

مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متعددة في مدينة رفح جنوبي القطاع

منذ 46 mins 13 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة