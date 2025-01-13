مصادر عبرية: في حصيلة أولية 3 قتلى و10 مصابين من لواء “ناحال” بعد انهيار مبنى عليهم في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 10:08

مصادر عبرية: في حصيلة أولية 3 قتلى و10 مصابين من لواء “ناحال” بعد انهيار مبنى عليهم في شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 13 January، 2025
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