طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 18:44

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 29 mins 12 January، 2025
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