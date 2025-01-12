يديعوت أحرونوت: هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تشهد مستوى غير مسبوق من انعدام الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 17:12

يديعوت أحرونوت: هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تشهد مستوى غير مسبوق من انعدام الثقة

منذ 52 mins 12 January، 2025
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