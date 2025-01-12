الأمين العام للإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي: الإبادة الإسرائيلية على غزة خلفت 708 شهيدًا ودمرت أكثر من 273 منشأة رياضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 09:30

الأمين العام للإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي: الإبادة الإسرائيلية على غزة خلفت 708 شهيدًا ودمرت أكثر من 273 منشأة رياضية

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
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