3 شهداء على الأقل ومصابون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب الفاخورة بشارع النفق في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 11 2025 - 16:32

3 شهداء على الأقل ومصابون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب الفاخورة بشارع النفق في مدينة غزة

منذ 20 mins 11 January، 2025
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