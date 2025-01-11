مستشفى العودة – تل الزعتر: جيش العدو يلقي القنابل ويطلق النار بشكل مكثف على مرافق وأقسام المستشفى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 16:32

مستشفى العودة – تل الزعتر: جيش العدو يلقي القنابل ويطلق النار بشكل مكثف على مرافق وأقسام المستشفى شمال قطاع غزة

منذ 25 mins 11 January، 2025
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