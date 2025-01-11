وسائل الإعلام الإسرائيلية: من بين الـ30 مصابًا، هناك 11 في حالة خطيرة وحرجة، بالإضافة إلى 4 قتلى نتيجة المعارك اليوم في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 16:32

وسائل الإعلام الإسرائيلية: من بين الـ30 مصابًا، هناك 11 في حالة خطيرة وحرجة، بالإضافة إلى 4 قتلى نتيجة المعارك اليوم في قطاع غزة

منذ 31 mins 11 January، 2025
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