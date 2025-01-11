الجيش اللبناني ينتشر داخل بلدة رامية في القطاع الغربي من جنوب لبنان بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 13:28

الجيش اللبناني ينتشر داخل بلدة رامية في القطاع الغربي من جنوب لبنان بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها

منذ 5 mins 11 January، 2025
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