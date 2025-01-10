إعلام العدو: حالة تأهب قصوى في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تحسباً لأي إطلاقات انتقامية من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 23:20

إعلام العدو: حالة تأهب قصوى في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تحسباً لأي إطلاقات انتقامية من اليمن

منذ 19 mins 10 January، 2025
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